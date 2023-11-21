"Чистий пенальті": Ребров висловився про нічию України проти Італії та скандальний епізод з Мудриком

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результат матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Українська збірна дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Поєдинок у Леверкузені завершився нульовою нічиєю (0:0).

Зокрема керманич "синьо-жовтих" відреагував на скандальний епізод наприкінці гри, коли головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано не призначив пенальті у ворота Італії після падіння Михайла Мудрика в карному майданчику суперника.

"Я теж вважаю, що там був чистий пенальті, але є VAR. Із мого погляду це був 11-метровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно, під час перегляду VAR не побачили фолу. Там є люди, які дивляться…

Ми мали план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди від перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м'яч і створювали моменти. Так, зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм.

Звичайно, це важко. Небагато людей вірили в нас. Ми боролися до останньої гри. Я вдячний гравцям, з якими ми працюємо разом приблизно пів року. Вони показали розуміння нашої гри, показали український характер. Як усі ви знаєте, війна в Україні триває. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само, як і я. Непросто працювати в цій атмосфері. Але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну.

Я люблю грати в Німеччині, упевнений, гравцям теж тут подобається. Вдячний Леверкузену й Німеччині за можливість зіграти на цьому чудовому стадіоні. Чудова атмосфера була під час виконання гімну. Італійці аплодували нам – це дуже емоційна річ. Цей матч показували в багатьох країнах. Італійці виявили повагу до України й підтримку, атмосфера була чудовою", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії за результатами особистих зустрічей. Команда Реброва не змогла завоювати пряму путівку на континентальну першість, але побореться в плейоф за право потрапити на ЧЄ.

Своїх суперників у плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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