"Чітка позиція": лідери збірної Боснії та Герцеговини бойкотуватимуть товариський матч із Росією

Декілька провідних футболістів збірної Боснії та Герцеговини заявили, що відмовляються брати участь у контрольному поєдинку з Росією.

Напередодні збірна Боснії та Герцеговини оголосила, що зіграє товариський матч з командою РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Зустріч запланована на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Ця новина викликала чимало обурення у футбольному світі. Низка гравців збірної Боснії та Герцеговини моментально виступили проти організації спарингу з командою країни-агресорки.

Одним з перших своєю думкою стосовно цього поділився боснійський півзахисник, ексгравець "Барселони" Міралем П'янич, який нещодавно приєднався до еміратського "Аль-Шарджа".

"Я чув про рішення федерації. Лідери союзу знають мою позицію. Вони телефонували, запитували, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це невдале рішення! У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. У мене немає слів. Боснійський футбольний союз знає мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", - сказав П'янич у коментарі Sportske.ba.

Аналогічно відмовився грати у спарингу з Росією зірковий нападник міланського "Інтера" і капітан збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко.

"Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Федерація знає про моє ставлення. На жаль, я не той, хто ухвалює рішення про те, з ким гратиме збірна. Але у мене є чітка позиція - не грати з РФ, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний час для них", - сказав Джеко в інтерв'ю Klix.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Раніше у РФ заявили про організацію товариських матчів із Киргизстаном та Іраном.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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