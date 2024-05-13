Член команди Усика, якого вдарив батько Ф'юрі, поділився подробицями "кривавої" сутички

Станіслав Степчук, член команди чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, прокоментував свою сутичку з Джоном Ф'юрі, батьком володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Ф'юрі-старший вдарив Степчука головою, однак сам постраждав від цього зіткнення, розбивши собі голову до крові. Джон уже зробив заяву, попросивши вибачення за свою поведінку.

За словами Станіслава, він не очікував, що батько "Циганського короля" вдарить його, але наступного разу вже буде готовий до подібних вчинків.

"Я просто хотів підтримати команду. Він просто не витримав. Якщо з ними таке відбувається просто від імені Усика, що буде на рингу? Я був трошки здивований тим, що він ударив мене. Хотів його вдарити у відповідь, але через його вік було трохи так, знаєш... Незручно. Старий, але великий? Велика шафа голосно падає.

Звісно, я прийму від нього вибачення. Я б йому порекомендував, щоб він не виходив з такими емоціями на бій. Краще б він дивився на бій із заплющеними очима. Для його серця. У мене розсічення не болить. Усик бачив, він сміявся з цього.

Якщо я побачу ще раз Джона, то буду готовий, я вже не буду думати, чи бити його, якщо він нападатиме. Я готовий до бою", – сказав Степчук в інтерв'ю Seconds Out.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео реакції Усика на сутичку його команди з батьком Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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