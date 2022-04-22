Член збірної України з кульової стрільби загинув у боях з російськими окупантами

Член збірної України з кульової стрільби загинув у боях з російськими окупантами

Член національної збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

21-річний студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного пішов на фронт добровольцем.

Раніше він потрапив під обстріл із російських "Градів". У підвал, де хлопець намагався сховатися, потрапив снаряд і спалахнула пожежа. Кігітов обгорів і потрапив до шпиталю, але зовсім скоро вирішив повренутися на передову, де й зустрів свою смерть.

Єгор був братом-близнюком Гліба Кігітова - чемпіона України серед юніорів та чемпіона Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичного пістолета.

Виступ Єгора Кігітова 2020 року. При захисті України від російських загарбників загинув Єгор Кігітов - студент нашого коледжу, який добровольцем пішов на фронт. Єгор завжди був принциповим і патріотичним Громадянином, який і до масштабного вторгнення військ рф брав активну участь в протидії проросійським елементам та агентурі москви. Таким ми назавжди запам’ятаємо Єгора Кігітова! Героям Слава! Опубліковано Олімпійський коледж імені Івана Піддубного Четвер, 21 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів фанатського руху "Шахтаря" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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