Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону назвали склади на чемпіонат світу-2024

Планетарна першість з біатлону відбудеться від 7 до 18 лютого в чеському Нове-Мєсто.

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилися зі складами на чемпіонат світу 2024 року, який у лютому прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Про це повідомили тренери Юрай Санітра та Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

До складів чоловічої та жіночої команд потраплять по шість біатлоністів. Серед них повністю визначена лише заявка жіночої збірної України на чемпіонат світу, тоді як у чоловіків одне місце залишається вакантним.

Ім'я останнього біатлоніста, який потрапить до складу чоловічої збірної України на ЧС-2024, стане відомим після етапу Кубка IBU в Арбері (1 – 3 лютого).

Склад збірної України на ЧС-2024 з біатлону

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк, вакантне місце

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова

Чемпіонат світу-2024 з біатлону від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто. Планетарна першість традиційно є головним стартом біатлонного сезону.

Додамо, що 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону-2024, в рамках якого збірна України виграла одну медаль – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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