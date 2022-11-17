Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися суперників на Євро-2023

Обидва турніри відбудуться в серпні – вересні наступного року.

У середу, 16 листопада, відбулося жеребкування фінальної стадії чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2023 року з волейболу. Своїх суперників на груповому етапі отримали й українські збірні.

Чоловіча збірна України потапила до групи B, де зіграє проти чинних віцечемпіонів Європи – Словенії, а також команд Болгарії, Фінляндії, Хорватії та Іспанії.

Чоловіча континентальна першість запланована від 28 серпня до 16 вересня 2023 року. Українці проводитимуть свої матчі групового раунду в болгарській Варні.

Жіноча збірна України за результатами жеребкування опинилася в групі A, отримавши в суперники Сербію (чинні чемпіонки світу та віцечемпіонки Європи), Бельгію, Словенію, Польщу та Угорщину.

Жіноче волейбольне Євро відбудеться від 15 серпня до 3 вересня 2023 року. Матчі групової стадії українки зіграють у Бельгії.

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