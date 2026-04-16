Проспорт
44
1 хв

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону дізналися імена нових тренерів

Збірна України з біатлону повністю змінила тренерський штаб.

Максим Приходько
Сергій Семенов

Сергій Семенов / © biathlon.com.ua

У середу, 15 квітня, відбулося засідання Президії Федерації біатлону України (ФБУ), на якому призначили нових тренерів національної збірної.

Сергій Семенов став старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону, а Оксана Хвостенко очолила жіночу команду, повідомляє пресслужба ФБУ.

Хвостенко допомагатимуть Ігор Ярмош та Дмитро Івасенко. Семенову асистуватимуть Олексій Кравченко та Олексій Красовський.

Зазначимо, що головна тренерка чоловічої команди Надія Бєлова та керманич жіночої збірної Микола Зоц офіційно залишили свої посади після завершення минулого сезону.

Нагадаємо, збірна України з біатлону завершила сезон Кубка світу-2025/26 без жодної медалі. Чоловіча збірна посіла 11-те місце в Кубку націй, а жіноча — 14-те. Обидві команди втратили квоту в 5 спортсменів на Кубку світу.

