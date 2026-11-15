Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу

Дмитро Підручний / © Associated Press

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Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап нового сезону Кубка світу, який відбудеться від 26 до 29 листопада у фінському Контіолахті.

Чоловічу команду представлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський.

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До заявки жіночої команди увійшли Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Анастасія Меркушина.

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Також було сформовано склади чоловічої та жіночої збірних України з біатлону на стартовий етап сезону Кубка IBU, який паралельно відбудеться у шведському Ідре.

У чоловіків змагатимуться Тарас Лесюк, Володимир Аксюта, Сергій Супрун, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок — Дарина Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас.

Зазначимо, що олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, багаторазова призерка чемпіонатів світу Юлія Джима — поза заявкою обох складів збірної України.

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