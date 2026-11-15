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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу

Сезон Кубка світу з біатлону-2026/27 стартує 26 листопада етапом у фінському Контіолахті.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © Associated Press

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап нового сезону Кубка світу, який відбудеться від 26 до 29 листопада у фінському Контіолахті.

Чоловічу команду представлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський.

До заявки жіночої команди увійшли Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Анастасія Меркушина.

Також було сформовано склади чоловічої та жіночої збірних України з біатлону на стартовий етап сезону Кубка IBU, який паралельно відбудеться у шведському Ідре.

У чоловіків змагатимуться Тарас Лесюк, Володимир Аксюта, Сергій Супрун, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок — Дарина Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас.

Зазначимо, що олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, багаторазова призерка чемпіонатів світу Юлія Джима — поза заявкою обох складів збірної України.

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