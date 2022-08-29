Чоловіча збірна України U-18 на останній секунді програла матч за "бронзу" Чемпіонату світу з баскетболу 3x3

Юніорська збірна України з баскетболу 3x3 драматично поступилася в поєдинку за третє місце проти Литви на Чемпіонаті світу, який тривав в угорському Дебрецені.

Чоловіча збірна України взяла участь у фіналі чотирьох, але посіла лише четверте місце. У півфінальному матчі Україна шансів проти збірної Франції практично не мала (11:18).

Щодо поєдинку за "бронзу", то Україна та Литва йшли врівень до останньої секунди, коли гравець із Литви вразив кільце українців. Як наслідок, поразка з рахунком 17:18 та підсумкова четверта позиція.

Склад збірної України : Ростислав Кабанов, Олександр Дюпін, Максим Гуля, Владислав Семерич.

Чемпіоном світу в чоловіків стала збірна Франції;

Українська чоловіча збірна пройшла груповий раунд з перемогами над Бразилією (21:16), Казахстаном (21:13) та Бахрейном (22:12), поступившись лише усе тим ж литовцям (16:21). В першому раунді плейоф підопічні Володимира Журжія здолали Латвію (21:15), а потім, власне була поразка від Франції.

Зазначимо, жіноча збірна України U-18 з баскетболу 3x3 вибула на стадії чвертьфіналу Чемпіонату світу, програвши Франції (10:12).

У жінок тріумфатором світової першості стала збірна США;

Українські дівчата в групі поступилися майбутнім переможницям турніру США (12:21), перемогли Монголію (19:18), Єгипет (18:12) та Киргизстан (21:0).

Цікаво, що українські баскетболісти Ростислав Кабанов та Катерина Коваль завершили чемпіонат світу з баскетболу 3х3 в категорії U-18 в топ-3 рейтингу кращих бомбардирів турніру. Кабанов за сім матчів, зіграних на турнірі, набрав 63 очки, став другим в рейтингу скорерів. Він поступився лише литовцю Рокасу Йоцису, на рахунку якого 81 очко. У дівчат Коваль увійшла до топ-3 кращих скорерів чемпіонату світу з 46 очками, хоча провела на два матчі менше за більшість суперниць. Українка поступилась лише американці Мікайлі Вільямс (59 очок) та Алісії Флорес з Іспанії (50 очок).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки від Італії у кваліфікації до Чемпіонату світу-2023.