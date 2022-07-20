Чоловіча збірна України U-20 не зуміла вийти до чвертьфіналу Євробаскету

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) завершила боротьбу за нагороди на чемпіонаті Європи, що відбувається в Чорногорії.

В 1/8 фіналу молодіжного Євробаскету українська збірна поступилася команді Туреччини.

Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 56:72. Долю зустрічі вирішили друга та остання чверті, де підопічні Віталія Степановського сумарно відстали від суперника на 15 очок.

В 1/4 фіналу турки зіграють з переможцем пари Словенія - Ізраїль. Україна ж позмагається за збереження прописки в дивізіоні А з командою, що програє у вищезгаданому протистоянні 1/8 фіналу.

Наступну гру українські баскетболісти проведуть у четвер, 21 липня.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки. 1/8 фіналу

Туреччина - Україна 72:56 (15:15, 22:15, 17:16, 18:10)

Нагадаємо, на груповому етапі підопічні Степановського зазнали поразки від Чехії у овертаймі, перемогли Литву та розгромно програли Іспанії. Українці посіли третю сходинку у своєму квартеті.

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