Чоловіча збірна України вперше за дев'ять років вилетіла з елітного дивізіону Євробаскету U-20

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) зазнали чергової невдачі на чемпіонаті Європи, що відбувається в Чорногорії.

У матчі за виживання підопічні Віталія Степановського розгромно програли Польщі з рахунком 59:95 (18:13, 12:28, 9:26, 20:28).

Найкращим гравцем у складі нашої команди став Максим Шульга, який набрав 19 очок, зробив 7 підбирань і оформив 3 асисти.

Таким чином, "синьо-жовті" вже точно завершать турнір на одному з останніх місць: 15-му або 16-му. Це означає, що українська збірна опуститься до дивізіону B, куди переходять три найгірші команди турніру.

Україна U-20 втретє в історії вилетіла до дивізіону В. Раніше подібне ставалося у 2005 та 2013 роках.

Заключний матч на турнірі українці проведуть 24 липня. Наша команда позмагається за 15-те місце Євробаскету з Чехією.

Нагадаємо, на груповому етапі підопічні Степановського зазнали поразки від Чехії у овертаймі, перемогли Литву та розгромно програли Іспанії. Українці посіли третю сходинку у своєму квартеті. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" поступилися Туреччині, а потім в першому раунді за виживання програли Словенії (81:86).

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