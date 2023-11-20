Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на перший етап Кубка світу-2023/24

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 25 листопада у шведському Естерсунді.

Стало відомо, в якому складі чоловіча збірна України з біатлону виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2023/24.

Як повідомив тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону в коментарі Суспільне Спорт, до складу "синьо-жовтих" увійшли Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

Капітан команди Дмитро Підручний пропустить стартовий етап сезону, оскільки продовжує відновлення після травми. Його повернення очікується на другий етап Кубка світу.

Також визначено склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU. У складі нашої команди виступлять Віталій Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковський та Дмитро Грущак.

Перший етап Кубка світу-2023/24 з біатлону розпочнеться в суботу, 25 листопада, у шведському Естерсунді. А стартові гонки Кубка IBU – в четвер, 30 листопада.

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