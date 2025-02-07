Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат світу-2025

До заявки "синьо-жовтих" увійшли шість біатлоністів.
Чоловіча збірна України з біатлону визначилася, в якому складі виступатиме на прийдешньому чемпіонаті світу-2025.
Як повідомили Суспільне Спорт у федерації біатлону України, до складу команди увійшли шість біатлоністів.
Склад чоловічої збірної України на ЧС-2025 з біатлону: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Денис Насико.
Чемпіонат світу-2025 з біатлону відбудеться від 12 до 23 лютого у швейцарському Ленцергайде. Планетарна першість традиційно вважається головним стартом біатлонного сезону.
Додамо, що від 29 січня до 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбувся чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Збірна України, яка змагалася без своїх лідерів Юлії Джими та Дмитра Підручного, закінчила континентальну першість без медалей.
Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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