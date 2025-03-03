Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на етап Кубка світу в Нове-Мєсто

Збірна України визначилася зі складом чоловічої команди на сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбудеться від 6-го до 9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Його старша тренерка команди Надія Бєлова повідомила у коментарі Biathlonnews.

До складу чоловічої збірної України на етап у Нове-Мєсто увійшли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

До програми чеського етапу включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Це буде перший етап Кубка світу після чемпіонату світу-2025, який від 12 до 23 лютого відбувся у швейцарському Ленцергайде. Збірна України завершила планетарну першість без медалей.

Після гонок у Нове-Мєсто біатлонний сезону Кубка світу закінчиться етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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