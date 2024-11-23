Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу-2024/25

Старт нового сезону Кубка світу з біатлону заплановано на 30 листопада.

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу сезону-2024/25, який відбудеться у фінському Контіолагті.

Як повідомила Федерація біатлону України у своєму офіційному Telegram-каналі, нашу команду представлятимуть п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Артем Тищенко.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону чоловіча збірна України втратила одну квоту в особистих гонках Кубка світу та не може випускати на старт більше чотирьох біатлоністів.

Своєю чергою, у жіночих особистих гонках збірна України матиме квоту у п'ять біатлоністок у сезоні Кубка світу-2024/25.

Стартовий етап нового сезону Кубка світу в Контіолагті триватиме від 30 листопада до 8 грудня. Він включатиме одиночну та класичну змішані естафети, чоловічі та жіночі естафети, індивідуальні гонки, спринти, а також масстарти.

Раніше стало відомо, хто очолюватиме чоловічу та жіночу збірні України з біатлону в сезоні-2024/25.

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