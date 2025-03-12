Чоловіча збірна України з біатлону віддала почесний приз норвежці, яка перенесла операцію на серці

Чоловіча збірна України, яку визнали найкращими біатлоністами за підсумками сьомого етапу Кубка світу-2024/25 у чеському Нове-Мєсто, віддала виграний приз норвежці Інгрід Ландмарк Тандреволд.

Українська естафетна четвірка – Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний – записала відеозвернення до норвезької біатлоністки, у якому розповіла, що хоче розділити з нею отриману нагороду.

"Разом у нашій команді ми вирішили розділити цей приз з Інгрід, оскільки вирішили, що вона на нього дуже заслуговує. Цей приз і для тебе, оскільки у тебе був дуже складний сезон, тож ми хочемо ще тебе підтримати", – сказав під час звернення Мандзин.

Інгрід уже відреагувала на шляхетний вчинок українських біатлоністів: "Це найкращий прояв біатлонної сім'ї. Дякую вам, хлопці, я не так на це заслужила, як ви, але про це ми подискутуємо іншим разом", – сказала норвежка.

У голосуванні за "найкращого спортсмена тижня", яке проводив Міжнародний союз біатлоністів (IBU), чоловіча збірна України здобула мінімальну перевагу над Тандреволд.

На етапі в Нове-Мєсто збірна України сенсаційно виборола "бронзу" в чоловічій естафеті, поступившись лише командам Франції та Норвегії.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Тандреволд на чеському етапі Кубка світу перемогла у спринті та посіла друге місце в естафеті. 28-річна норвежка вперше в сезоні виграла особисте "золото" Кубка світу після того, як перенесла операцію на серці.

Поточний біатлонний сезон Кубка світу закінчиться етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

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