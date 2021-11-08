Чоловіча збірна України з біатлону вирушає на самоізоляцію в Норвегії

Команда повинна повернутися до тренувань за тиждень.
Чоловіча збірна України з біатлону вирушила на самоізоляцію в норвезькому Бейтостолені, де проводить черговий передсезоннний збір.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Зазначається, що в команді є підтверджений випадок на захворювання COVID-19. За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, команді довелося перейти у режим самоізоляції. Сталося це тому, що спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.
Біатлоністи, які отримали негативні тести, продовжують тренуватися в ранковий та вечірній час, не перетинаючись із представниками інших збірних. До звичного тренувального процесу команда повернеться за сім-вісім днів. Однак симптомів захворювання у біатлоністів немає.
Новий біатлонний сезон стартує 26 листопада з етапу Кубка світу в шведському Естерсунді.
Додамо, що усі біатлоністи чоловічої збірної України отримали дві дози вакцини під час підготовки до олімпійського сезону 2021/22.