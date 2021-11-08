Чоловіча збірна України з біатлону вирушає на самоізоляцію в Норвегії

Чоловіча збірна України з біатлону вирушає на самоізоляцію в Норвегії

Команда повинна повернутися до тренувань за тиждень.

Чоловіча збірна України з біатлону вирушила на самоізоляцію в норвезькому Бейтостолені, де проводить черговий передсезоннний збір.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Зазначається, що в команді є підтверджений випадок на захворювання COVID-19. За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, команді довелося перейти у режим самоізоляції. Сталося це тому, що спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.

Біатлоністи, які отримали негативні тести, продовжують тренуватися в ранковий та вечірній час, не перетинаючись із представниками інших збірних. До звичного тренувального процесу команда повернеться за сім-вісім днів. Однак симптомів захворювання у біатлоністів немає.

Новий біатлонний сезон стартує 26 листопада з етапу Кубка світу в шведському Естерсунді.

Додамо, що усі біатлоністи чоловічої збірної України отримали дві дози вакцини під час підготовки до олімпійського сезону 2021/22.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання