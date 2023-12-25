Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на етап Кубка світу в Обергофі

Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на четвертий етап Кубка світу-2023/24 в німецькому Обергофі.

Як повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт, до заявки національної команди увійдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.

Зазначимо, що 20-річний Мандзин отримав дебютний виклик поточного сезону Кубка світу. У грудні він змагався на Кубку IBU та чотири рази оновлював особисті рекорди на цьому рівні.

На останнє, п'яте місце у складі претендували Артем Тищенко та Денис Насико – за результатами чемпіонату України, який завершився минулого тижня, тренерський штаб зробив вибір на користь Артема.

Етап Кубка світу в Обергофі відбуватиметься від 4 до 7 січня 2024 року. До його програми включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Різдвяна гонка-2023 з біатлону: стало відомо, хто представить Україну

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Ленцергайде

Стріляв у готелі: зіркового біатлоніста відсторонили від масстарту на Кубку світу в Ленцергайде