Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022

Зимові Ігри відбудуться від 4-го до 20 лютого в Пекіні.

Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на зимові Олімпійські ігри-2022, які відбудуться в Пекіні.

На головних біатлонних стартах сезону "синьо-жовтих" представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Про це повідомив Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак у коментарі Суспільне Спорт.

"Тищенко поїде п'ятим. Четвірка відома, там немає жодних варіантів, тому таким складом будемо їхати. Хіба що якщо щось станеться - тоді буде заміна. До 1 лютого ще можна робити заміну у випадку хвороби", - сказав Бринзак.

Підручний та Прима - учасники двох Олімпіад (2014 та 2018 років). Для Тищенка Олімпіада-2022 стане другою в кар'єрі. А Дудченко та Цимбал уперше виступлять на Іграх.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого у столиці Китаю - Пекіні.

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