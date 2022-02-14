Чоловіча збірна України з фехтування виграла "срібло" на Кубку світу в Росії

У вирішальний битві "синьо-жовті" поступилися господарям.

Чоловіча збірна України з фехтування на шпазі стала володарями другого місця на етапі Кубка світу, який тривав у російському Сочі.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Зазначимо, що на старті командного турніру "синьо-жовті" перемогли Азербайджан (45:22) та Швецію (45:38). У 1/4 фіналу Україна обіграла Японію (44:42). У півфіналі українські шпажисти перемогли Венесуелу (34:19). Особливо яскравою стала перемога над олімпійськими чемпіонами-японцями. За 40 секунд до закінчення бою Сич зумів відіграти відставання у три очки, завдавши п'ять уколів поспіль та забезпечивши успіх.

Щодо вирішального протистояння, то там суперником українців стали господарі - збірна Росії. У боротьбі за "золото" тривалий час була рівна боротьба, потім росіяни вирвалися на шість очок. Наприкінці "синьо-жовті" скоротили відставання до трьох уколів, але сил на фінішний ривок уже не лишилося. Як наслідок, "синьо-жовті" поступилися з рахунком 35:41.

За українську команду у Сочі виступали Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Ян Сич та Микита Кошман. 19-річний Кошман дебютував на змаганнях такого рівня, але зумів допомогти партнерам. А Рейзліну, окрім успіху у командному турнірі, вдалося взяти бронзову медаль і в особистому. У дуелі за "бронзу" корейці перемогли венесуельців.

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