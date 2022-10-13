Чоловіча збірна України з гандболу переможно стартувала у відборі на Євро-2024 (відео)

Чоловіча збірна України з гандболу вдало розпочала кваліфікацію на чемпіонат Європи 2024 року. У матчі першого туру українці впоралися з командою Фарерських островів - 29:25 .

"Синьо-жовті" виграли першу половину зустрічі з рахунком 18:14, а після перерви зберегли 4-очковий гандикап і довели справу до перемоги.

У другому турі збірна України 16 жовтня в Бухаресті зіграє з Румунією. Чотири інші матчі відбору на континентальну першість відбудуться вже в березні-квітні 2023 року.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної відбіркової групи, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС-2024.

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