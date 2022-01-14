Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Чоловіча збірна України з гандболу поразкою стартувала на Чемпіонаті Європи

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловіча збірна України з гандболу поразкою стартувала на Чемпіонаті Європи

handball.net.ua

"Синьо-жовті" програли з відставанням у вісім м'ячів.

Чоловіча збірна України невдало розпочала фінальну частину Чемпіонату Європи з гандболу.

"Синьо-жовті" в рамках першого туру групової стадії зазнали поразки від Сербії з рахунком 23:31.

Зазначимо, що на перерву серби пішли за рахунку 17:11. У другій 30-хвилинці відставання українців побільшало ще на два м'ячі. Найбільш результативним у складі української команди став Дмитро Горіга - 6 голів.

До вашої уваги відеоогляд цієї зустрічі.

Наступний поєдинок у континентальній першості українці проведуть в суботу, 15 січня. Суперником "синьо-жовтих" будуть чинні олімпійські чемпіони - збірна Франції. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

  • ЧЄ-2022 із гандболу триває від 13 до 30 січня в Словаччині та Угорщині;
  • 24 збірні беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. У наступний раунд вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи;
  • Україна потрапила до групи С, де крім сербів та французів є також хорвати;
  • Титул чинних чемпіонів Європи належить збірній Іспанії.
Наступна публікація