Чоловіча збірна України з гандболу поразкою стартувала на Чемпіонаті Європи

"Синьо-жовті" програли з відставанням у вісім м'ячів.
Чоловіча збірна України невдало розпочала фінальну частину Чемпіонату Європи з гандболу.
"Синьо-жовті" в рамках першого туру групової стадії зазнали поразки від Сербії з рахунком 23:31.
Зазначимо, що на перерву серби пішли за рахунку 17:11. У другій 30-хвилинці відставання українців побільшало ще на два м'ячі. Найбільш результативним у складі української команди став Дмитро Горіга - 6 голів.
До вашої уваги відеоогляд цієї зустрічі.
Наступний поєдинок у континентальній першості українці проведуть в суботу, 15 січня. Суперником "синьо-жовтих" будуть чинні олімпійські чемпіони - збірна Франції. Початок гри - о 19:00 за київським часом.
- ЧЄ-2022 із гандболу триває від 13 до 30 січня в Словаччині та Угорщині;
- 24 збірні беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. У наступний раунд вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи;
- Україна потрапила до групи С, де крім сербів та французів є також хорвати;
- Титул чинних чемпіонів Європи належить збірній Іспанії.