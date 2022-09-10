Чоловіча збірна України з пляжного футболу виборола путівку на Європейські ігри-2023

Чоловіча збірна України з пляжного футболу обіграла Францію в першому матчі малого півфіналу Євроліги-2022, який відбувся в італійському Кальярі.
Посівши третє місце у своїй групі, "синьо-жовті" продовжили боротьбу в так званому малому півфіналі (матчі за 5-8 місця), де також на кону стояла путівка на Європейські ігри 2023 року.
У першому поєдинку плейоф команда Миколи Костенка розгромила Францію з рахунком 10:5.
Хет-триком у складі української збірної відзначився Дмитро Войтенко, а Дмитро Медвідь оформив дубль. Також один із голів забив воротар нашої команди Андрій Неруш.
Завдяки перемозі над Францією українці гарантували собі участь у Європейських іграх-2023, що відбудуться у Кракові.
У неділю, 11 вересня, підопічні Миколи Костенка зіграють з Азербайджаном у матчі за 5-те місце Євроліги-2022.
Додамо, що раніше путівку на Європейські ігри-2023 завоювала жіноча збірна України з пляжного футболу.
Нагадаємо, раніше чоловіча та жіноча збірні України також здобули путівки на Всесвітні пляжні ігри-2023, які відбудуться від 6-го до 12 серпня наступного року на Балі.
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