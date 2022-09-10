Чоловіча збірна України з пляжного футболу виборола путівку на Європейські ігри-2023

Чоловіча збірна України з пляжного футболу обіграла Францію в першому матчі малого півфіналу Євроліги-2022, який відбувся в італійському Кальярі.

Посівши третє місце у своїй групі, "синьо-жовті" продовжили боротьбу в так званому малому півфіналі (матчі за 5-8 місця), де також на кону стояла путівка на Європейські ігри 2023 року.

У першому поєдинку плейоф команда Миколи Костенка розгромила Францію з рахунком 10:5 .

Хет-триком у складі української збірної відзначився Дмитро Войтенко, а Дмитро Медвідь оформив дубль. Також один із голів забив воротар нашої команди Андрій Неруш.

Завдяки перемозі над Францією українці гарантували собі участь у Європейських іграх-2023, що відбудуться у Кракові.

У неділю, 11 вересня, підопічні Миколи Костенка зіграють з Азербайджаном у матчі за 5-те місце Євроліги-2022.

Додамо, що раніше путівку на Європейські ігри-2023 завоювала жіноча збірна України з пляжного футболу.

Нагадаємо, раніше чоловіча та жіноча збірні України також здобули путівки на Всесвітні пляжні ігри-2023, які відбудуться від 6-го до 12 серпня наступного року на Балі.

Читайте також:

До полку зрадників прибуло: ексгравець "Шахтаря" та збірної України працевлаштувався в російському клубі

"Ви не можете поїхати туди грати": українські футболісти відреагували на оголошення матчу Росія - Боснія і Герцеговина

Визначилися фіналісти US Open-2022: хто побореться за звання першої ракетки світу