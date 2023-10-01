Чоловіча збірна України з волейболу невдало стартувала у відборі на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу програла команді Куби у своєму стартовому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) на користь кубинських волейболістів.

Попереду в українців матчі з іншими збірними групи А олімпійської кваліфікації: Іраном (2 жовтня, 2:30), Італією (3 жовтня, 23:00), Бразилією (5 жовтня, 2:30), Катаром (6 жовтня, 23:00), Чехією (7 жовтня, 23:00) та Німеччиною (8 жовтня, 23:00).

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

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