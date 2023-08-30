Чоловіча збірна України з волейболу поразкою стартувала на чемпіонаті Європи-2023

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від команди Словенії у стартовому матчі на чемпіонаті Європи-2023.

Підопічні Угіса Крастіньша виграли перший сет, але потім поступилися у трьох наступних.

Поєдинок завершився поразкою українських волейболістів з рахунком 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).

Зазначимо, що збірна Словенії – чинний віцечемпіон Європи та півфіналіст чемпіонату світу. Саме словенцям українці поступилися в історичному чвертьфіналі ЧС-2022.

Наступний матч на континентальній першості збірна України проведе у четвер, 31 серпня, проти Хорватії. У груповому раунді "синьо-жовті" також зіграють із Болгарією (2 вересня), Фінляндією (4 вересня) та Іспанією (5 вересня).

Чоловічий чемпіонат Європи з волейболу триватиме до 16 вересня в Італії, Болгарії, Північній Македонії та Ізраїлі. Українці проводять свої матчі групового раунду в болгарській Варні.

До плейоф вийдуть чотири найкращі збірні з шести команд кожної групи.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу драматично вилетіла з чемпіонату Європи-2023.

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