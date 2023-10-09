Чоловіча збірна України з волейболу поразкою завершила відбір на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу програла команді Німеччини в заключному матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився поразкою українських волейболістів з рахунком 0:3 (17:25, 12:25, 14:25).

Підопічні Угіса Крастіньша вчетверте поступилися у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше "синьо-жовті" програли Кубі (0:3), перемогли Іран (3:0), зазнали поразки від Італії (0:3), драматично поступилися Бразилії (2:3), обіграли Катар (3:1) та розібралися з Чехією (3:1).

Здобувши три перемоги в семи матчах, збірна України з 10 очками фінішувала на п'ятому місці у турнірній таблиці групи А.

Путівки на Олімпіаду-2024 отримали по дві найкращі команди з кожної групи. Німеччина (21 очко) вийшла на Ігри в Парижі з першої позиції, Бразилія (15 балів) – з другої.

Волейбол. Олімпіада-2024. Кваліфікаційний турнір (чоловіки). Група А. Турнірна таблиця

1. Німеччина – 7 перемог, 21 очко (21:4 – співвідношення сетів)

2. Бразилія – 6 перемог, 15 очок (19:10)

3. Куба – 5 перемог, 14 очок (17:9)

4. Італія – 4 перемоги, 13 очок (16:10)

5. Україна – 3 перемоги, 10 очок (11:14)

6. Чехія – 2 перемоги, 7 очок (10:17)

7. Іран – 1 перемога, 4 очки (7:19)

8. Катар – 0 перемог, 0 очок (3:21)

Хоча українці не змогли відібратися на ОІ-2024 через кваліфікаційний турнір, вони все ще можуть пробитися на Олімпіаду за добором через світовий рейтинг.

Для цього "синьо-жовтим" потрібно до червня 2024 року піднятись до топ-11 світової класифікації. Наразі наша команда посідає 16-те місце.

Додамо, що на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу також не змогла пробитися на Олімпіаду-2024. Команда Івана Пєткова здобула дві перемоги у семи матчах відбіркового турніру.

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