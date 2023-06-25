Чоловіча збірна України з волейболу поступилися у наднапруженому фіналі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу стала срібним призером Золотої Євроліги-2023. У фіналі турніру підопічні Угіса Крастіньша зазнали поразки від команди Туреччини.

Фінальний поєдинок вийшов надзвичайно напруженим і завершився перемогою турецької збірної з рахунком 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6).

Незважаючи на поразку, завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги збірна Українаи здобула путівку до Кубка претендентів за право грати у волейбольній Лізі націй.

Зазначимо, що збірна України зіграла у фіналі Золотої Євроліги вдруге за останні три роки. 2021-го наша команда поступилася у вирішальному поєдинку саме Туреччині (1:3).

Українська збірна вигравала головний трофей Золотої Євроліги лише одного разу – 2017 року "синьо-жовті" у фіналі обіграли Північну Македонію (3:1).

Бронзовим призером Золотої Євроліги-2023 стала збірна Хорватії, яка у матчі за третє місце перемогла Чехію – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).

Нагадаємо, у півфіналі Золотої Євроліги-2023 українці обіграли господарів Фіналу чотирьох – хорватів.

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