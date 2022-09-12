Чоловіча збірна України з волейболу та її капітан встановили низку рекордів за підсумками ЧС-2022

Українські волейболісти здобули історичний успіх на планетарній першості з волейболу, яка завершилася в Польщі та Словенії.

Чоловіча збірна України з волейболу посіла на турнірі підсумкове сьоме місце. "Синьо-жовті" вперше в історії зуміли пробитися до чвертьфіналу Чемпіонату світу, де поступилася господарям турніру - словенцям.

Це найкращий результат за весь час виступів нашої команди на світових першостях. Цьогоріч українська збірна лише вдруге в історії брала участь у Чемпіонаті світу. Вперше українці грали на ЧС ще 1998 року та посіли там 10-те місце. Отже, результат на ЧС-2022 є абсолютно найкращим в історії нашої команди.

Завдяки цьому збірна України суттєво поліпшила своє становище в рейтингу волейбольних національних команд. Підопічні Угіса Крастіньша піднялися з 24-го на 16-те місце. Це національний рекорд - українська волейбольна збірна ніколи раніше не була так високо у світовому рейтингу.

Крім того, капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький встановив ще одне вагоме досягнення на ЧС-2022. Лідер української збірної став найкращим на турнірі за кількістю ейсів.

Наш 25-річний співвітчизник заробив 18 очок на подачах навиліт. За цим показником український волейболіст випередив лідера збірної Нідерландів Німіра Абдель-Азіза, у чиєму активі 12 ейсів. Топ-3 замкнув гравець польської збірної Матеуш Бєнєк - 11.

Українці з другого місця групи вийшли до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), але потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1).

(0:3), але потім Туніс (3:0) і впевнено Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0), після чого поступилися Словенії (1:3) у битві за вихід до півфіналу.

Переможцем ЧС-2022 стала збірна Італії. У фіналі "Скуадра Адзурра" обіграла Польщу (3:1), яка до цього двічі поспіль виборювала звання найкращої команди планети.

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