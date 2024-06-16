У напруженому фіналі наші волейболісти перемогли Хорватію.

Чоловіча збірна України з волейболу стала переможцем Золотої Євроліги-2024. У фіналі "синьо-жовті" обіграли команду Хорватії.

Вирішальний поєдинок тривав чотири сети та завершився з рахунком 1:3 на користь українців (25:23, 19:25, 26:28, 19:25).

Зазначимо, що в півфіналі українці розбили Чехію (3:0), а Хорватія здолала Естонію (3:2).

Чоловіча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу. Дебютний титул "синьо-жовті" вибороли 2017 року, коли у фіналі обіграли Північну Македонію (3:1).

Загалом українці п'ять разів ставали призерами цього турніру. Крім двох чемпіонств, наша команда також здобула два "срібла" (2021, 2023) та одну "бронзу" (2022).

Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги збірна Україна отримали право позмагатися на Кубку претендентів за путівку до наступного сезону волейбольної Ліги націй.

Бронзовим призером Золотої Євроліги-2024 стала Чехія, яка в матчі за третє місце перемогла Естонію – 3:2.

Нагадаємо, у минулорічному фіналі Золотої Євроліги чоловіча збірна України з волейболу поступилися Туреччині (2:3).

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