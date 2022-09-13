Чоловіча збірна України з волейболу вперше виступить в кваліфікації Олімпійських ігор

Українські волейболісти після успіху на ЧС-2022 піднялися у рейтингу команд та уперше в історії відібралися на олімпійський кваліфікаційний турнір.

Чоловіча збірна України із волейболу виступить у кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри-2024.

Це сталося завдяки успішному виступу "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2022. На світовій першості Україна показала свій найкращий результат в історії: команда Угіса Крастіньша дійшла до чвертьфіналу та посіла сьоме місце.

Для потрапляння на ліцензійний турнір Україна мусила потрапити у топ-26 світового рейтингу. Після чемпіонату світу Міжнародна федерація волейболу у рейтингу чоловічих збірних Україна піднялася на 16-е місце.

Україна потрапила до 24 команд, які будуть поділені у кваліфікації на три групи по 8 збірних. Команди кожної групи зіграють матчі між собою, дві найкращі країни з кожної групи - потрапляють на Олімпіаду-2024. Кваліфікаційні турніри відбудуться у вересні та жовтні 2023 року.

На Олімпіаді-2024 зіграють 12 чоловічих збірних з волейболу. Господарі Ігор – Франція, гарантують собі місце без відбору.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу та її капітан встановили низку рекордів за підсумками планетарної першості.

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