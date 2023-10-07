Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024

Незважаючи на успіх у грі з Катаром, "синьо-жовті" втратили шанси напряму відібратися на Ігри в Парижі.

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Катару у своєму п'ятому матчі відбіркового турніру за вихід на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою українців за підсумками чотирьох сетів – 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21).

Для підопічних Угіса Крастіньша це друга перемога у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше "синьо-жовті" програли Кубі (0:3), перемогли Іран (3:0), зазнали поразки від Італії (0:3) та драматично поступилися Бразилії (2:3).

Після п'яти турів збірна України (7 очок) посідає п'яте місце у турнірній таблиці групи А. Лідирують збірні Німеччини (15 балів) та Італії (12 пунктів).

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Українці втратили шанси відібратися на ОІ-2024 через кваліфікаційний турнір, але ще можуть вийти на Ігри в Парижі за добором через світовий рейтинг. Для цього "синьо-жовтим" потрібно до червня 2024 року піднятись до топ-11 світового рейтингу.

Відтак нашій команді важливо перемогти в заключних матчах олімпійського кваліфікаційного турніру проти Чехії (7 жовтня, 23:00) та Німеччини (8 жовтня, 23:00).

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

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