Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на Євро-2023 (відео)

Команда Угіса Крастіньша зберегла шанси вийти до плейоф континентальної першості.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Фінляндію у своєму четвертому матчі на чемпіонаті Європи-2023.
Напружений поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:10).
Огляд матчу
Для підопічних Угіса Крастіньша це перша перемога на поточній першості континенту. Раніше українці програли Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3).
Наразі "синьо-жовті" залишаються на останньому, шостому місці в групі, маючи у своєму активі три очки.
Однак збірна України ще має шанси на плейоф, куди виходять по чотири найкращі збірні з шести команд кожної групи.
У вівторок, 5 вересня, українці проведуть заключний і вирішальний матч групового етапу з Іспанією. Команді Крастіньша необхідно перемагати, щоб претендувати на путівку до 1/8 фіналу.
Чоловічий чемпіонат Європи з волейболу триватиме до 16 вересня в Італії, Болгарії, Північній Македонії та Ізраїлі. Українці проводять свої матчі групового раунду в болгарській Варні.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу драматично вилетіла з чемпіонату Європи-2023.
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