Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Ірану у своєму другому матчі відбіркового турніру за вихід на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) на користь українських волейболістів.

Зазначимо, що капітан нашої збірної Олег Плотницький весь матч провів на лавці для запасних. Найбільше очок у складі "синьо-жовтих" набрали Василь Тупчій (16) та Тимофій Полуян (15).

Огляд матчу

Таким чином, команда Угіса Крастіньша здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024. У стартовому матчі кваліфікації українці програли збірній Куби.

Після двох зіграних поєдинків збірна України (3 очки) посідає п'яте місці у турнірній таблиці групи А олімпійської кваліфікації. Лідирують команди Італії та Німеччини (по 6 балів), які виграли по два стартові матчі.

Попереду в українців матчі з Італією (3 жовтня, 23:00), Бразилією (5 жовтня, 2:30), Катаром (6 жовтня, 23:00), Чехією (7 жовтня, 23:00) та Німеччиною (8 жовтня, 23:00).

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

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