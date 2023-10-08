Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу у кваліфікації на Олімпіаду-2024 (відео)

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Чехії у своєму шостому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою українців за підсумками чотирьох сетів – 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20).

Огляд матчу

Для підопічних Угіса Крастіньша це третя перемога у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше "синьо-жовті" програли Кубі (0:3), перемогли Іран (3:0), зазнали поразки від Італії (0:3), драматично поступилися Бразилії (2:3) та обіграли Катар (3:1).

Після шести турів збірна України (10 очок) посідає п'яте місце у турнірній таблиці групи А. Лідирують збірні Німеччини (15 балів) та Бразилії (13 пунктів).

Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи. За підсумками попереднього туру українці втратили шанси відібратися на ОІ-2024 через кваліфікаційний турнір, але ще можуть вийти на Ігри в Парижі за добором через світовий рейтинг. Для цього "синьо-жовтим" потрібно до червня 2024 року піднятись до топ-11 світової класифікації.

Таким чином, аби поліпшити свої шанси потрапити на Олімпіаду, збірній України важливо в заключному матчі олімпійського відбору перемогти команду Німеччини (8 жовтня, 23:00), яка вже забезпечила собі вихід на ОІ-2024.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 чоловіча збірна України з волейболу дійшла до чвертьфіналу, де з боєм програла команді Словенії.

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