Чоловіча збірна України здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті U-18

Чоловіча збірна України (U-18) з баскетболу перемогла Ірландію у своєму третьому матчі на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.
У вівторок, 2 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу провела черговий матч групового раунду чемпіонату Європи U-18.
Команда Валерія Плеханова з рахунком 102:65 розгромила збірну Ірландії.
"Синьо-жовті" продемонстрували чудовий відсоток реалізації триочкових атак, закинувши 12 з 23 дальніх, домінували під щитами та в цілому мали солідну перевагу над суперником за всіма ключовими статистичними показниками.
Для суперника провальною була остання чверть, де ірландці набрали лише 7 очок.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Україна — Ірландія 102:65 (24:21,18:19, 24:18, 36:7)
Наступний матч збірна України проведе у середу, 3 серпня, проти Ісландії. Початок поєдинку о 12:30 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України U-20 безславно завершила виступи на Євробаскеті. Підопічні Віталія Степановського посіли останнє місце на турнірі.
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