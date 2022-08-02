Чоловіча збірна України здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті U-18

Чоловіча збірна України (U-18) з баскетболу перемогла Ірландію у своєму третьому матчі на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.

У вівторок, 2 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу провела черговий матч групового раунду чемпіонату Європи U-18.

Команда Валерія Плеханова з рахунком 102:65 розгромила збірну Ірландії.

"Синьо-жовті" продемонстрували чудовий відсоток реалізації триочкових атак, закинувши 12 з 23 дальніх, домінували під щитами та в цілому мали солідну перевагу над суперником за всіма ключовими статистичними показниками.

Для суперника провальною була остання чверть, де ірландці набрали лише 7 очок.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Україна — Ірландія 102:65 (24:21,18:19, 24:18, 36:7)

Наступний матч збірна України проведе у середу, 3 серпня, проти Ісландії. Початок поєдинку о 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України U-20 безславно завершила виступи на Євробаскеті. Підопічні Віталія Степановського посіли останнє місце на турнірі.

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