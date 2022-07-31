Чоловіча збірна України здобула першу перемогу на Євробаскеті U-18 (відео)

Чоловіча збірна України (U-18) з баскетболу перемогла Естонію у своєму другому матчі на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.

Команда Валерія Плеханова обіграла естонців з рахунком 70:53 .

Після першого періоду зустрічі українці поступалися супернику 2 очками. Однак у другій чверті "синьо-жовті" надолужили втрачене та пішли на велику перерву вже з перевагою в 6 балів.

У другій половині протистояння українські баскетболісти лише зміцнили свій гандикап, довівши його в підсумку до 17 пунктів.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Естонія - Україна 53:70 (18:16, 14:22, 12:21, 9:11)

Це перша перемога української збірної на цьому турнірі. У стартовому матчі підопічні Плеханова поступилися Данії з рахунком 55:71 (12:22, 15:22, 13:10, 15:17).

Наступний матч збірна України проведе у вівторок, 2 серпня, проти Ірландії. Початок поєдинку о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України U-20 безславно завершила виступи на Євробаскеті. Підопічні Віталія Степановського посіли останнє місце на турнірі.

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