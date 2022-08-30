Чоловіча збірна України здобула першу за 24 роки перемогу на Чемпіонаті світу з волейболу, розбивши Туніс (відео)

Зазначимо, що цей поєдинок був дуже важливим для обох команд з погляду боротьби за друге місце у групі, а отже, і виходу до наступного етапу турніру. Наприклад, перемога Тунісу вже гарантувала цій збірній виконання завдання. Що ж до підопічних Угіса Крастіньша, то їхні шанси значно підвищувалися перед матчем третього туру з Пуерто-Ріко.

Як з'ясувалося, більш мотивованими виявилися "синьо-жовті", які здобули перемогу в трьох сетах - 25:21 , 25:19 , 25:15 . Ця перемога стала першою для збірної України на світових першостях за останні 24 роки.

У складі збірної України гру розпочали: Олег Плотницький (набрав 15 очок), Юрій Семенюк (11), Василь Тупчий (11), Ілля Ковальов (7), Максим Дрозд (11), Юрій Синиця (0), Дмитро Канаєв (ліберо) . На заміну виходив Віталій Щитков (1).

До вашої уваги відеоогляд гри між Україною та Тунісом.

Таким чином, перемігши Туніс, Україна зробила крок до виходу в плейоф Чемпіонату світу. Після двох турів українська збірна йде на другому місці у своїй групі.

Після матчів другого туру становище команд у групі А таке: Сербія (2 матчі, 2 перемоги, 6 очок, різниця партій 6-0), Україна (2, 1, 3, 3-3), Туніс (2, 1, 3, 3) -3), Пуерто-Ріко (2, 0, 0, 0-6);

У плейоф ЧС-2022 вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед команд, які посіли третє місце за підсумками групового раунду;

Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків проходить від 26 серпня до 11 вересня у Польщі та Словенії. Спочатку місцем його проведення була Росія, але через повномасштабне вторгнення до України господаря змагань було змінено. Саме замість країни-агресорки було ухвалено рішення заявити для участі на турнірі Україну.

Додамо, що в першому турі Україна поступилася Сербії (0:3). У третьому турі 31 серпня наша команда зіграє з Пуерто-Ріко. Початок поєдинку - о 21:30 за київським часом. У разі перемоги в цьому протистоянні, українська команда зіграє в плейоф.