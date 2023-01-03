Чоловіча збірна України з біатлону змінила склад на перший етап Кубка світу 2023 року

Артем Тищенко увійшов до заявки "синьо-жовтих" на словенський етап.

Чоловіча збірна України з біатлону внесла зміну до складу команди на четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23, який відбудеться у словенській Поклюці.

Як повідомляє Суспільне Спорт, до складу команди додали Артема Тищенка.

Окрім нього, збірну України в Поклюці представлятимуть Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Віталій Мандзин.

А ось Артем Прима буде змушений пропустити наступний етап через проблеми зі здоров'ям. Капітан команди Дмитро Підручний також не зможе взяти в ньому участь через травму.

Етап у Поклюці відбудеться 5 – 8 січня. До програми змагань увійшли спринти, гонки переслідування, синглмікст та змішана естафета. Це буде перший етап Кубка світу 2023 року.

Читайте також:

Поклюка-2023: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Україна фінішувала восьмою на Різдвяній гонці-2022 з біатлону, Дудченко виграв конкурс стрільців

Українські біатлоністи здобули “бронзу” юнацької Різдвяної гонки-2022