Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на зимову Олімпіаду-2026.

Його повідомила старша тренерка команди Надія Білова в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

До складу "синьо-жовтих" на прийдешні Ігри увійшли п'ять біатлоністів.

Склад чоловічої збірної України на Олімпіаду-2026: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Зазначимо, що раніше жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.