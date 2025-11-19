Чоловіча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу-2025/26

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Чоловіча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу сезону-2025/26, який відбудеться у шведському Естерсунді.

За інформацією Biathlonnews, до заявки потрапили: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

Для 21-річного Борковського це буде дебют на рівні Кубка світу.

Етап в Естерсунді триватиме від 29 листопада до 7 грудня. До його програми увійшли класичні естафети, одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти та персьюти.

Розпочнеться новий сезону Кубка світу з біатлону в суботу, 29 листопада, жіночою та чоловічою класичними естафетами.