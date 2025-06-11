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Чоловіча збірна України з волейболу дебютувала в Лізі націй перемогою над США (відео)
"Синьо-жовтим" вистачило трьох сетів, щоб обіграти американців.
Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над командою США у своєму дебютному матчі в Лізі націй.
"Синьо-жовті" обіграли американців з рахунком 3:0 за сетами – 25:22, 25:20, 25:23.
Зазначимо, що американські волейболісти є бронзовиими призерами Олімпіади-2024.
Наступний матч у Лізі націй українці проведуть проти Куби у п'ятницю, 13 червня, о 23:30 за київським часом.
У сезоні-2025 волейбольна Ліга націй відбувається у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18 команд.
Кожна збірна на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.
За підсумками сезону-2024 чоловіча збірна України отримала право вперше в історії зіграти у Лізі націй з волейболу.
"Синьо-жовті" здобули путівку до Ліги націй як збірна з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.