Чоловічу збірну України визнали найкращими біатлоністами етапу Кубка світу в Нове-Мєсто

Чоловічу збірну України визнали найкращими біатлоністами за підсумками сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбувся в чеському Нове-Мєсто.

Про це повідомляється на сторінці Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в Instagram.

На етапі в Нове-Мєсто збірна України сенсаційно виборола "бронзу" в чоловічій естафеті, поступившись лише командам Франції та Норвегії. У складі "синьо-жовтих" гонку бігли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

У голосуванні за "найкращого спортсмена тижня" українська чоловіча естафетна четвірка обійшла норвежку Інгрід Ландмарк Тандреволд (перемога у спринті, друге місце в естафеті), шведа Себастьяна Самуельссона (перемога в гонці переслідування) та його співвітчизницю Ганну Еберг (друге місце у гонці переслідування).

Варто зазначити, що для Підручного це вже друга така нагорода цього сезону. Раніше капітана збірної України визнали найкращим біатлоністом за підсумками етапу в Обергофі.

Крім того, Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста етапу в Контіолагті, однак цю нагороду отримала фінка Суві Мінккінен.

Закінчиться поточний біатлонний сезон Кубка світу етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Читайте також:

Поклюка-2025: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Збірна України оголосила склад на ЧС-2025 з легкої атлетики в приміщенні: чи виступить Магучіх

Світоліна здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі