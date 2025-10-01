Чоловік Світоліної оголосив про завершення кар'єри наступного року: українка відреагувала

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/g.e.m.s.life

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, анонсував завершення кар'єри наступного року.

39-річний француз на своїй сторінці в Instagram оголосив, що сезон-2026 стане останнім у його тенісній кар'єрі.

"Я вперше взяв ракетку до рук у два з половиною роки, а професійно почав грати у 18. Тепер, після святкування мого 39-го дня народження лише місяць тому, я хочу сказати, що наступний рік буде моїм останнім як професійного тенісиста.

Можливість перетворити свою пристрасть на професію – це привілей, який я цінував протягом кожного матчу та моменту своєї 21-річної кар'єри. Хоча цей спорт для мене дуже важливий, я неймовірно спокійний зі своїм рішенням завершити тенісний шлях 2026 року.

Найбільше я відчуваю вдячність. Я хотів би висловити її багатьом людям: моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі – і винятковій гравчині. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні", – написав Монфіс.

У коментарях під дописом Світоліна відреагувала на рішення свого чоловіка завершити кар'єру.

"Не можу дочекатися, щоб розпочати цей новий розділ з тобою. Ми тебе любимо", – написала Еліна.

Еліна Світоліна відреагувала на те. що її чоловік Гаель Монфіс завершує кар'єру

Загалом на рахунку Монфіса 13 титулів ATP. Найкращий результат тенісиста на мейджорах – півфінали на Roland Garros-2008 та US Open-2016.

Нагадаємо, Світоліна і Монфіс зустрічалися від кінця 2018 року. У лютому 2020-го пара повідомила про розрив стосунків, але потім знову зійшлася та оголосила про заручини.

У липні 2021 року Еліна та Гаель одружилися у Швейцарії. У жовтні 2022-го Світоліна вперше стала мамою, народивши від Монфіса доньку, яку назвали Скай.