ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

Чоловік Світоліної оголосив про завершення кар'єри наступного року: українка відреагувала

Сезон-2026 стане останнім у тенісній кар'єрі Гаеля Монфіса.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/g.e.m.s.life

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, анонсував завершення кар'єри наступного року.

39-річний француз на своїй сторінці в Instagram оголосив, що сезон-2026 стане останнім у його тенісній кар'єрі.

"Я вперше взяв ракетку до рук у два з половиною роки, а професійно почав грати у 18. Тепер, після святкування мого 39-го дня народження лише місяць тому, я хочу сказати, що наступний рік буде моїм останнім як професійного тенісиста.

Можливість перетворити свою пристрасть на професію – це привілей, який я цінував протягом кожного матчу та моменту своєї 21-річної кар'єри. Хоча цей спорт для мене дуже важливий, я неймовірно спокійний зі своїм рішенням завершити тенісний шлях 2026 року.

Найбільше я відчуваю вдячність. Я хотів би висловити її багатьом людям: моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі – і винятковій гравчині. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні", – написав Монфіс.

У коментарях під дописом Світоліна відреагувала на рішення свого чоловіка завершити кар'єру.

"Не можу дочекатися, щоб розпочати цей новий розділ з тобою. Ми тебе любимо", – написала Еліна.

Еліна Світоліна відреагувала на те. що її чоловік Гаель Монфіс завершує кар'єру / © instagram.com/iamgaelmonfils

Еліна Світоліна відреагувала на те. що її чоловік Гаель Монфіс завершує кар'єру / © instagram.com/iamgaelmonfils

Загалом на рахунку Монфіса 13 титулів ATP. Найкращий результат тенісиста на мейджорах – півфінали на Roland Garros-2008 та US Open-2016.

Нагадаємо, Світоліна і Монфіс зустрічалися від кінця 2018 року. У лютому 2020-го пара повідомила про розрив стосунків, але потім знову зійшлася та оголосила про заручини.

У липні 2021 року Еліна та Гаель одружилися у Швейцарії. У жовтні 2022-го Світоліна вперше стала мамою, народивши від Монфіса доньку, яку назвали Скай.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie