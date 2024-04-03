"Чоловіків 30-40, всі були в балаклавах": Хацкевич прокоментував чутки про побиття фанатами

Головний тренер польського клубу другого дивізіону "Заглембе" Сосновець Олександр Хацкевич прокоментував інформацію, що його нібито побили уболівальники, які увірвалися на тренування команди.

У коментарі сайту Sport-express.ua 50-річний білоруський фахівець поділився подробицями скандального інциденту.

За словами Хацкевича, група хуліганів у балаклавах прорвалася на тренувальну базу та агресивно чинила тиск на нього та його підопічних. Однак до бійка справа не дійшла. Хацкевич з іншими тренерами та більшістю гравців вчасно залишили поле, а деякі польські футболісти вступили в діалог з фанатами, які висловлювали свої претензії.

Крім того, Хацкевич заявив, що обурений поведінкою президента клубу, який не створив належні умови безпеки під час тренувань, а також не виходить на зв'язок після того, що трапилося.

"На тренуванні команди був дуже неприємний інцидент, назвемо цю ситуацію саме так. Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодиків. Всі були в балаклавах. Чоловіків 30-40. Точно не рахував, скільки їх було. Ці молодики вискочили на поле та поводилися дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично.

Напевно, хотіли побити. Однак обійшлося. Більшість тренерів, я зокрема, та майже всі гравці команди оперативно залишили поле. Місцеві футболісти, поляки, залишилися і вели з цими хлопцями якийсь діалог. Про щось говорили, не можу сказати про що саме. Не тому, що не хочу розповідати, ні. Просто польську мову розумію не так добре. Були якісь претензії.

Чи зі мною все гаразд? Так. Ні синців, ні подряпин. Все добре. Після того, як ця група невідомих людей залишила нашу базу, ми повернулися на поле та провели тренування. Більше того, завершили його в хорошому гуморі.

Чи це були представники ультрас "Заглембе"? Вони не представились, ким є. Жодних розпізнавальних знаків на них теж не було. Жодної клубної атрибутики чи чогось такого.

Найбільше мене в цій ситуації обурило те, що ми й досі не можемо зв'язатися з президентом клубу. В мене до нього є одне дуже серйозне запитання: як так могло статися, що на команду напали на її базі? Чому клуб ніяк, взагалі ніяк, не забезпечив безпеку гравцям і тренерам? Дякувати Богу, все минулося, але…", – сказав Хацкевич.

Хацкевич очолив "Заглембе" в середині січня 2024 року. Відтоді команда набрала лише 2 очки в 6 матчах.

Наразі "Заглембе" посідає останнє місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі. Відрив від місця за межами зони вильоту становить 12 очок.

Нагадаємо, від 2017 до 2019 року Хацкевич очолював київське "Динамо". Під його керівництвом "біло-сині" виграли два Суперкубки України.

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