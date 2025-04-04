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"Чоловіків ловлять, як собак": український легкоатлет відреагував на скандал з Поворознюком і жіночим футболом
Вадим Кравчук обурився нерівноправністю чоловіків та жінок в умовах війни.
Український стрибун у висоту Вадим Кравчук відреагував на сексистську заяву президента "Інгульця" Олександра Поворознюка про жіночий футбол.
"З красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати", – відповів Поворознюк на запитання щодо можливого створення жіночої команди на базі свого клубу.
Сексистські висловлювання Поворознюка засудила жіноча збірна України з футболу, заяву якої було опбліковано на сторінці Суспільне Спорт в Instagram.
У коментарях Кравчук написав "підтримую жіночий футбол, але на рівні з чоловіками можете бути також в окопах".
Крім того, легкоатлет вступив у словесні перепалки з іншими користувачами, поскаржившись, що жінки не є військовозобов'язаними на відміну від чоловіків. Кравчук обурився, що під час війни жінки мають право виїзду за кордон, а чоловіків "ловлять, як собак".
28-річний Кравчук – учасник Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні, яке відбулося в нідерландському Апелдорні. Там Вадим не подолав кваліфікацію, закінчивши виступи на висоті в 2,18 м.