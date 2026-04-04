Чому падел — це абсолютно інший вид спорту, ніж теніс

Ще декілька років тому про падел знали хіба що в Іспанії чи країнах Латинської Америки. Втім, вже зараз він став новим, сучасним видом спорту, який буквально задає тренд та з кожним днем набирає все більшої популярності у світі.

Візуально падел дуже схожий на теніс, тож більшість людей і досі вважає це суміжними видами спорту. Але варто тільки вийти на корт, взяти до рук ракетку, і різниця стає очевидною. Зібрали для вас п'ять ключових відмінностей паделу від тенісу, які перевернуть ваше уявлення про ці два види спорту та навчать розрізняти їх без будь-яких проблем.

Корт і скляні стіни

Якщо зайти на падельний корт уперше, одразу помічаєш головну відмінність гри в падел та теніс. Мова про скляні стіни, висота яких близько 3 метрів, а товщина 10–12 мм, що робить скло міцним і безпечним навіть під час жорстких ударів або випадкового контакту з гравцем.

Розмір корту теж відрізняється. Стандартний корт у паделі має розмір 20 на 10 метрів, що значно компактніше за тенісний майданчик (розміри тенісного корту 23,77 м на 8,23 м для одиночного матчу; 23,77 м на 10,97 м — для парного розряду. Скляні стіни + менший корт — головна формула динамічності паделу: м'яч від стін відбивається непередбачувано, змушуючи гравців думати на кілька кроків уперед, аби прорахувати як використати стіну на свою користь.

Фото: Федерація паделу України

У тенісі ж все навпаки: простір відкритий, без стін, і будь-який м'яч за межами поля закінчує розіграш.

Формат гри: тільки пари

Фраза You'llNeverWalkAlone, яку ми вже звикли чути у футболі та яка є гімном багатьох футбольних вболівальників, буквально говорить нам про ще одну відмінність паделу від тенісу. Падел — це вид спорт, де ви ніколи не граєте наодинці.

Практично всі матчі проводяться у форматі 2 на 2, і саме ця особливість робить його унікальним. Тут важлива синхронність рухів: хто з команди виходить до сітки, хто відходить назад, як реагувати на відскоки від стін, коли йде інтенсивний розіграш. Падел змушує гравців спілкуватися без слів, передбачати та відчувати дії один одного і головне миттєво ухвалювати рішення.

Фото: Федерація паделу України

У тенісі ситуація зовсім інша. Ви запитаєте, чому, адже тут теж є парні розряди. Так, але в великому тенісі більш популярний саме одиночний формат, де кожен гравець сам відповідає за результат матчу. Парна гра теж існує, але вона не настільки поширена, як у паделі.

Ракетка без струн

Ще одна суттєва відмінність — це сама ракетка. Перше, що кидається в очі в ракетці для паделу — це відсутність струн. Замість традиційної тенісної конструкції вона нагадує твердий щит із отворами. Втім, різниця не лише у конструкції, а й у вазі та розмірах. Вага ракетки для паделу менша за вагу ракетки для тенісу (340-390 грамів проти 350-400 грамів). Довжина теж інша: 45-50 см у паделі проти 68-70 см у тенісі.

Ця різниця робить ракетки для паделу більш доступними для новачків, адже вони допомагають відчувати м'яч, підтримувати тактичну гру і не виснажують руку під час довгих розіграшів. Тенісні ракетки зі струнами дають можливість виконувати потужні удари, додавати оберт м'ячу та керувати траєкторією на високому рівні. Тож новачки часто стикаються з проблемо, коли м'яч вилітає занадто високо або не тягне достатньо обертів, а сильні удари без належної підготовки можуть призвести до помилок.

Фото: Федерація паделу України

М'яч маленький та легкий

Якщо визвикли до тенісного м'яча, то перший контакт з падельним може здатися дещо несподіваним. Справа в тому, що м'ячик для паделу трохи менший і м'якший, ніж стандартний тенісний. Діаметр падельного м'яча становить приблизно 6,35–6,77 см, а вага коливається між 56 і 59 грамами. Для порівняння, стандартний тенісний м'яч має діаметр 6,54–6,86 см і важить 56,7–58,5 грамів.

На перший погляд, різниця невелика, але на корті вона відчувається дуже яскраво: м'яч для паделу відскакує повільніше і дає більше часу на реакцію та планування дій.

Щодо матеріалу, то обидва м'ячі виготовлені з гуми та покриті войлоком, проте м'яч для паделу має трохи м'якший шар. Він менш пружний, для того, аби удари залишалися керованими на маленькому замкненому корті.

І ще одна відмінність — це тиск. Падельні м'ячі зазвичай мають нижчий тиск, що робить їх відскок менш агресивним і дозволяє довші, тактичні розіграші. У тенісі м'ячі з більш високим тиском, саме тому м'ячі стають більш "стрибучими", подача більш потужною, а сильний удар здатен миттєво вирішити долю очка.

Фото: Федерація паделу України

Подача: знизу vs згори

Вже на старті гри можна побачити ще одну відмінність паделу від тенісу. У паделі подача виконується знизу, після того як м'яч відскочив від підлоги. Завдяки подачі знизу гравець не покладається на силу, що є ключовим у подачі в тенісі.

У тенісі все з точністю донавпаки. Подача — це потужний удар згори. Сильна подача = краща можливість здобути ейс та перемогу в геймі. Тенісисти тренують подачі роками, відточуючи швидкість, оберт і траєкторію.

Ця різниця робить падел більш доступним і простим, особливо для новачків. Подача знизу вирівнює шанси гравців та зменшує фізичне навантаження, що дає змогу сконцентруватися на командній грі та тактиці.

Саме ці відмінності роблять падел унікальним та пояснюють те, що теніс та падел — це абсолютно різні види спорту. І поки теніс залишається вічною класикою, падел впевнено підкорює свою аудиторію, і, схоже, це лише початок.

Текст — Федерація паделу України