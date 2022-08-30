"Чому Росія досі їхній член": у "Шахтарі" вщент рознесли ФІФА через дії щодо країни-агресорки

Так, функціонер "гірників" шокований тим, що головний футбольний орган не виключає представників терористичної країни зі свого складу.

Про це Палкін розповів в інтерв'ю BBC.

"Якщо подивитися на Росію, у них наче все добре. Вони грають собі, багато людей на стадіонах. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагує на цю ситуацію.

Чому Росія досі член ФІФА? Вони зруйнували все: нашу країну, життя українців і наш футбол. ФІФА потрібно зайняти вже якусь позицію. У цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - наголосив Палкін.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України футбол цієї країни почали відсторонювати від змагань. Збірну росії не допустили до відбору ЧС-2022, а всі місцеві клуби зняли з єврокубків.

Попри це, у березні на Конгресі ФІФА російську мову зробили офіційною для організації. Ба більше, федерація не захотіла виключати Росію зі списку членів, хоча Пакистан, Кенія та Зімбабве потрапили під ці санкції.

Раніше Палкін закликав вигнати РФ із УЄФА та ФІФА.

Читайте також:

"Спорт у Росії - інструмент пропаганди": гендиректор "Шахтаря" - про необхідність повної ізоляції РФ

"Їм варто поїхати до Маріуполя та Харкова": гендиректор "Шахтаря" - про відмову виключити Росію з ФІФА

Легенда "Шахтаря" Срна - про Росію: не знаю хто це, для мене ця країна мертва