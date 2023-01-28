Чому російським спортсменам не можна з’являтися на міжнародних змаганнях: відповідь Зеленського

Президент наголосив, що не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор.

Президент України Володимир Зеленський продовжив марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості.

Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні 28 січня.

"Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору", - зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Причиною стало ймовірне ймовірне повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну арену до завершення війни, яку РФ веде проти України. НОК обговорить питання бойкоту Олімпіади 3 лютого під час позачергової генасамблеї.

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