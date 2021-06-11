"Чому ви незрозумілі ставите запитання?" Кадиров категорично відповів, чи готовий провести бій проти Хабіба

Стало відомо, чи варто чекати на несподіваний поєдинок.

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів, чи готовий він вийти в октагон і провести бій проти ексчемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

"З Хабібом в октагон? Ні. Хабіб же чемпіон. У нас різні вагові категорії. Він зараз бізнесом займається, завершив кар'єру. А я займаюся господарськими справами.

Нехай спортсмени виходять на килим, в ринг, я не знаю, у клітку. Чому ви незрозумілі ставите запитання? Теми підіймаєте, я не розумію", - сказав Кадиров, відповідаючи на питання підписника в Instagram.

24 жовтня 2020 року Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гетжі на турнірі UFC 254 в Абу-Дабі, після чого оголосив про завершення спортивної кар'єри.

на турнірі UFC 254 в Абу-Дабі, після чого оголосив про завершення спортивної кар'єри. Хабіб провів у змішаних єдиноборствах 29 поєдинків і у всіх здобув перемоги. На його рахунку три успішних захисти чемпіонського поясу UFC.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Кадиров викликав на бій проти свого 13-річного сина опозиційного блогера.

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