"Чому ви обісралися у перші ж 10 хвилин?": Моурінью жорстко наїхав на свою команду після вильоту з Кубка Італії

"Чому ви обісралися у перші ж 10 хвилин?": Моурінью жорстко наїхав на свою команду після вильоту з Кубка Італії

Португальський спеціаліст незадоволений грою "римлян".

У чвертьфіналі Кубка Італії "Рома" поступилася міланському "Інтеру" із рахунком 2:0 .

Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью розкритикував своїх підопічних після провального матчу.

"Я хочу знати, чому ви, вийшовши проти "Інтера", обісралися у перші ж 10 хвилин?! Хочу знати, чому проти "Мілана" ви теж обісралися в перші 10 хвилин? Усі, без винятку! Хочу знати, чому два роки ви проти грандів граєте, як маленька команда. Якщо ми маленька команда, то і арбітри будуть поводитися з нами відповідно! Рефері ставляться до нас як дітей. "Інтер" – відмінний колектив, матч із ними має мотивувати, але ви кладете собі у штани.

Найгірший недолік чоловіка – це відсутність яєць та характеру. Якщо ви боїтеся таких матчів, то тоді грайте у Серії С, де не буде топсуперників, топгравців, топарен та великого тиску. У вас немає яєць", - цитує фахівця Corriere dello Sport.

У 1/2 фіналу "Інтер" зіграє проти "Мілана". Перший поєдинок відбудеться 2 березня;

Ще два учасники визначаться за підсумками матчів "Аталанта" – "Фіорентина" та "Ювентус" – "Сассуоло", які відбудуться у четвер, 10 лютого;

Чинним переможцем турніру є "Ювентус".

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